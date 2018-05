“H2R – Hip Hop Revolution” alla Fiera di Padova

Libertà, allegria, sfida e condivisione nel segno della cultura hip-hop. Padova chiama a raccolta tutti gli amanti della street dance per l’undicesima edizione di H2R - Hip Hop Revolution, uno degli eventi di maggior spessore a livello nazionale ed il più seguito del Nord-Est, organizzato dall’ a.s.d. Stand Up Hip Hop School con la preziosa collaborazione di Padova Fiere, Radio Company e il Comune di Padova dell’ente di promozione sportiva ENDAS e CSA.

FIERA CAMPIONARIA, TUTTI I DETTAGLI

Sabato 12 maggio il Padiglione n. 14 della Fiera Campionaria dalle ore 15.45 vedrà protagonisti ospiti di livello internazionale e migliaia di giovani provenienti da tutta Italia – oltre 4mila visitatori e 800 ballerini nel 2017 – che si esibiranno in gare coreografiche di hip-hop. Uno spettacolo che ogni anno appassiona un pubblico di tutte le età, una giornata in cui respirare e toccare con mano l’allegria, l’energia e la positività dei tanti ballerini in gara e vivere il mondo della street dance. La festa inizia già all’esterno del pad. 14 allestito con dj-set, shooting fotografici, collegamenti dal backstage, showcase e area food.

Unico vero evento hip-hop di Padova, H2R - Hip Hop Revolution da anni si è ritagliato uno spazio importante nel calendario nazionale tra gli appuntamenti più attesi da giovani, meno giovani e grandi artisti accumunati dalla passione, dal colore e dall’energia della street dance. Nelle 10 edizioni passate il pubblico ha superato le 20mila presenze totali, si sono esibite 760 crew da tutta Italia per un totale di 14mila ballerini valutati da 46 giudici internazionali.

Professionalità e dedizione dell’Art Director Emannuel Biasiolo sono la garanzia di un evento che di anno in anno riserva sempre nuove sorprese: «L’obiettivo di H2R – spiega Emannuel Biasiolo – è avvicinare sempre più persone comuni, non appartenenti alla solita”nicchia”, all’hip-hop, dando loro la possibilità di scoprire un mondo giovane, fresco e positivo. Non è facile, ma è tanta la voglia di portare allegria e felicità anche solo per un giorno. Il mio motto? Creare Creare!».

Il programma

L’undicesima edizione di H2R - Hip Hop Revolution prenderà il via sabato 12 maggio alle ore 15.45 con il CONTEST NAZIONALE COREOGRAFICO HIP HOP per le tre categorie New Generation (fino a 12 anni), Junior (13-17 anni), Senior (sopra 18 anni). In giuria i migliori ballerini al mondo, selezionati a livello internazionale tra i pionieri dei principali stili come NIAKO (fondatore della crew LegionX, Nel 2014, entra a far parte di un progetto internazionale chiamato HIPHOP4HOPE nelle Filippine), SWAN (fondatore della crew Gangsta Boogaloo’s), e ancora RADA (fondatrice della crew Waackengers)

L’ingresso al pubblico sarà consentito a partire dalle ore 15.15.

Prevendite aperte per assistere al contest su www.h2r-hiphoprevolution.com

In consolle dj Paguro seguirà l’andamento della gara coreografica, si alterneranno battle di hip-hop, dj-set, shooting fotografici, collegamenti dal backstage, showcase.

Non mancherà l’area food con gourmet sandwich, anche vegani, rivisitati con ingredienti nostrani di alta qualità.

Per tutti gli appassionati H2R - Hip Hop Revolution prosegue con i WORKSHOP durante l’intera MATTINATA DI DOMENICA 13 MAGGIO.

A partire dalle ore 10 presso pad.14 Fiera di Padova ci sarà la possibilità di partecipare al laboratorio di HIP-HOP con NIAKO (Francia).

Per iscriversi basta accedere all’apposita sezione del sito ufficiale http://www.h2r-hiphoprevolution.com.

Dalle 15.30 di domenica 13 maggio presso Padova Fiere, pad. 14, si svolgeranno le battles di Hip-Hop, Waacking, Voguing, Mixed Style suddiivise in due aree dedicate con giudici di livello internazionale, come Niako, Sponky, Swan, Carlos, MaMson, La B Fujiko, Dolores, PinkLady, Real, Kevin, il tutto accompagnato da musica Funk, house dance, hip-hop con i Dj Sam, Dj Ricky.

Per iscriversi basta accedere all’apposita sezione del sito ufficiale http://www.h2r-hiphoprevolution.com.

Info & iscrizioni

www.h2r-hiphoprevolution.com

Contatti e informazioni

Asd Stand Up Hip Hop School | H2R-HIP HOP REVOLUTION

E: h2r.revolution@gmail.com

M: +39 348 6545367

W: www.h2r-hiphoprevolution.com | www.asd-standup.it

Tamburini

H2R - HIP HOP REVOLUTION

12/13 maggio 2018

Padova Fiere, via Niccolò Tommaso, 59 - Padova

www.h2r-hiphoprevolution.com

Video di chiusura edizione 2017: https://www.youtube.com/watch?v=wS7fFpROCf4

