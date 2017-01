"Hair" il musical al Gran Teatro Geox

Il musical rock che celebra la controcultura pacifista hippie e la rivoluzione sessuale degli anni ’60 sbarca al Gran Teatro Geox, dove "Hair" andrà in scena sabato 11 marzo alle 21.30.

Uno spettacolo cult che racconta la storia di un gruppo di giovani attivisti che vive a New York nel 1968 e cerca di mantenere nella propria vita l’equilibrio tra i nuovi valori promossi dalla rivoluzione sessuale e la ribellione contro la guerra in Vietnam con la società conservatrice dei propri genitori.

Una colonna sonora di grandi successi indimenticabili e celebri in tutto il mondo, da “Aquarius” a “Donna” a “Let The Sun Shine in”.

Cast di più di trenta elementi, interamente suonato e cantato dal vivo.

BIGLIETTI

Platea Numerata: intero 39 euro, ridotto ragazzi 7-10 17,50 euro

Poltrona 1° Liv Extra Confort e Poltrona 1° Livello: intero 29 euro, ridotto ragazzi 7-10 17,50 euro

Poltrona 2° Livello: intero 19,50 euro, ridotto ragazzi 7-10 17,50 euro.

Biglietti disponibili al sito http://biglietteria.zedlive.com/prenota-map.php?negozio_evento_id=3085