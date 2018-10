Hall Opening Party con Bruno Belissimo live

Evento facebook https://www.facebook.com/events/996378613903445/

And tonight something equally epoch-making is taking place. See?

- Tony Wilson, 24 Hour Party People.

:::

Hall Opening Party

Venerdì 5 ottobre

Apertura ore 21.30

Free entry fino a mezzanotte.

Da mezzanotte in poi ingresso a 5 euro

No tessere.

Live: Bruno Belissimo

dj set: TBA

Bruno Belissimo è un dj, produttore e polistrumentista Italo-Canadese.

Uno di due fratelli gemelli nati da genitori italiani emigrati in Canada alla fine degli anni ‘70, Bruno passa la sua infanzia nei

sobborghi della città di Toronto dove il padre era padrone di un video-noleggio e si dilettava facendo il regista di pellicole sci-fi indipendenti.

Gli show di Bruno Belissimo sono energici e pulsanti e mettono in luce tutto il talento di Bruno, che si esibisce suonando il basso e controllando dal vivo macchine, sintetizzatori e la parte video.

I dj set e altre sorprese verranno annunciati nei prossimi giorni.

:::

Hall

Via Nona Strada 11B - Padova

Una grande sala per concerti e club nights. Diamo spazio agli eventi.

