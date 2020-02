People Of Tomorrow presenta all'Hall di Padova il Dj Producer Angemi

Sabato 29 febbraio 2020 People Of Tomorrow Present Angemi. Angemi è un top Dj Producer, cantautore e pianista italiano di 22 anni e già sulla vetta dell'olimpo dell'EDM, con un’ esperienza decennale dietro i decks. Ha rilasciato su varie top label tra le quali Spinnin' Records, Revealed Recordings e Smash The House, dove in quest'ultima è uno degli artisti di punta. Da 4 anni a questa parte, ha visitato tutto il mondo in tour, portando i suoi energici set.

Alcune delle sue performance piu' importanti sono state: Tomorrowland in Belgio dove ha fatto il suo debutto nel 2016 allo "Smash The House stage", confermato nel 2019, e dove nel 2017 e nel 2018 ha suonato nel prestigioso Mainstage. Attualmente è il secondo italiano ed il più giovane ad essersi esibito con un set completo al Tomorrowland Mainstage, Medusa Sunbeach Festival a Valencia dove ha suonato al mainstage nel 2017 e 2018, Ultra Music Festival nel 2019, EDC México sul mainstage nel 2019, Bringing The Madness 2017 e 2018 e molti altri.

Nel 2018 è stato definito da We Rave You "una delle piu' grandi promesse del panorama EDM" ed è stato soggetto di vari articoli degni di nota su altri blog come Dancing Astronauts e YourEDM.

Line-Up:

DAVEMAX

STEPUZ

MR SCARYBOX

ANGEMI

AFTERSHOW TARGATO ALTACLAZ

Informazioni e contatti

Acquista la prevendita dal tuo pr di fiducia entro il 31 gennaio a prezzo ridotto:

Donna 10 euro

Uomo 13 euro

Prevendite disponibili anche online: http://www.hallpadova.it/angemi/

Tel. (+39) 334 990 4474 - (+39) 346 606 9204