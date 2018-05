Concerto dell’orchestra Hamburger Ärzteorchester alla chiesa di San Gaetano

L’Hamburger Ärzteorchester, orchestra formata da medici professionisti di Amburgo dediti alla musica, propone una serata in concerto con il soprano Cristina Luciani, vicepresidente dell’Uici - Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti.

In programma musiche di Domenico Cimarosa, August Klughardt, Hector Berlioz e Ludwig van Beethoven.

Dirige Thilo Jaques.

L'evento in programma il 24 magigo alle 20.30 nella chiesa di San Gaetano è realizzato con il patrocinio del comune di Padova.