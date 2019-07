Le musiche di Hans Zimmer al chiaro di luna all'anfiteatro del Venda

Mercoledì 31 luglio // data di recupero del 12 luglio

Anfiteatro del Venda - Galzignano Terme (PD)

::: I possessori di biglietto/mail di conferma della precedente data possono presentarsi per fruire del concerto :::

Un ensemble di straordinari giovani talenti italiani si unisce nel tributo al mito vivente di Hans Zimmer, il "più grande compositore di colonne sonore della nostra era". Tra i suoi lavori si annoverano: il Gladiatore, Pirati dei Caraibi, il Re Leone, Inception, il Cavaliere Oscuro, the Amazing Spider-man 2 e tanti altri. Vincitore di un Oscar, quattro Grammy awards, due Golden Globe e un Classic Brit Award. Presso la suggestiva Arena di Montemerlo.

«Un muro di suono costantemente in crescita» - The Telegraph

:::

Prezzi

In prevendita euro 15 + D.P.;

In serata euro 20.

I biglietti per l’ingresso sono disponibili a numero chiuso in prevendita attraverso due circuiti. All'esaurimento dei biglietti online, non saranno disponibili biglietti d'ingresso il giorno stesso.

🎟️ Via Paypal/Bigcartel su https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/12-07-le-musiche-di-hans-zimmer-al-chiaro-di-luna-venda

🎟️ Telefonicamente allo 06-0406 e pagamento in contanti nei Punti SisalPay (bar, tabacchi, edicole) oppure online con carta di credito e prepagata su https://www.diyticket.it/locations/70/anfiteatro-del-venda

☛ Info biglietti BigCartel. La mail di ricevuta di BigCartel/PayPal è valida per l'ingresso. Basterà esibirla alle porte, stampata o da smartphone, insieme al documento di identità di chi ha eseguito l'ordine. Gli ordini emessi non sono modificabli. Non vengono spediti biglietti via posta.

:::

Programma

Solomon - 12 YEARS A SLAVE

Molossus - BATMAN BEGINS

Beautiful Lie - BATMAN VS SUPERMAN

Duk Duk of the North, Now we are free - GLADIATORE

Cheavaliers de Sangreal - IL CODICE DA VINCI

Suite - INTERSTELLAR

Time, Dream is collapsing - INCEPTION

Once Upon a time in Africa, Zoosters Breakout - MADAGASCAR

Tennessee - PEARL HARBOR

Suite - PIRATES OF CARRIBEAN

Lost but Won - RUSH

Flight - SUPERMAN

Main Title - THE CROWN

The Well - THE RING

This Land - THE LION KING

• • •

Orchestra:

Agnese Amico - Violino

Francesco Ganassin - Clarinetto Basso

Gabriele Tai - Violoncello

Giulia De Paoli - Piano

Arrigo Axia - Percussioni

:::

Iscriviti alla newsletter di Clair de Lune: https://tinyletter.com/ClairDeLune

Info e contatti: https://alchiarodiluna.bigcartel.com/contact

Info web

https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/12-07-le-musiche-di-hans-zimmer-al-chiaro-di-luna-venda

https://www.facebook.com/events/284014942527749/