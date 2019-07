Le musiche di Hans Zimmer “Un tributo lunare” all’arena Montemerlo

L’Estate in Arena Montemerlo, 36esima edizione, continua il suo programma con la musica classica, portata sul palco da giovani professionisti che attingono dal repertorio di grandi compositori.

Per il concerto in calendario sabato 27 luglio alle 21.30, si rinnova la collaborazione della con l’associazione Clair de Luna – Al chiaro di luna, che porterà all’Arena “Hans Zimmer – Tributo Lunare” con Agnese Amico al violino, Francesco Ganassin al clarinetto basso, il violoncellista Enrico Milani, la pianista Giulia De Paoli e Francesco Cigana alle percussioni, che hanno scelto per il loro programma 15 brani tratti dall’immenso patrimonio del compositore di colonne sonore Hans Zimmer, produttore discografico tedesco, a capo del dipartimento musicale dello studio cinematografico DreamWorks.

Zimmer è uno dei professionisti più richiesti, la sua carriera fece una svolta con la colonna sonora di Rain Man, a cui seguirono una lunga serie di successi da “A spasso con Daisy” a “Thelma&Luise”, “il Gladiatore”, “Mission Impossible”, “Pirati dei Caraibi – La maledizione della prima luna” dove collaborò con Klaus Badelt. Altro grande successo fu il Re Leone, e poi Inception, Hannibal, L’ultimo samurai, il Cavaliere Oscuro, the Amazing Spider-man 2 e tanti altri. Zimmer è vincitore di un Oscar, quattro Grammy awards, due Golden Globe e un Classic Brit Award. Sul palcoscenico dell’Arena di Montemerlo l’ensemble porterà tanto brani amati dal pubblico come “Molossus” di Batman Begins, This Land tratto da The Lion King, The well di The Ring, Tennessee del film Pearl Harbor.

Biglietti

Biglietto 15 euro (in prevendita + DP) in serata 20 euro (botteghino Arena)

Per i biglietti online tutti i link su Facebook/ Clair de Lune - Al chiaro di luna

Informazioni

Pro Loco Montemerlo

Tel.340 5381060

www.montemerlo.it - proloco@montemerlo.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/607409046350424/

https://alchiarodiluna.bigcartel.com/product/27-07-le-musiche-di-hans-zimmer-al-chiaro-di-luna-arena-di-montemerlo

