"Hansel e Gretel", silent play per bambini e famiglie all'Orto Botanico

"Rodi Rodi Morsicchia, la casina chi rosicchia?" è una forma inedita di spettacolo interattivo ludico per bambini e adulti insieme, di Carlo Presotto, con Paola Rossi e Matteo Balbo, a cura de La Piccionaia Centro di Produzione Teatrale.

L'evento

I partecipanti, grazie a un paio di radioguide e a un sistema radio wireless, si troveranno come per magia immersi in prima persona nella storia e interpreteranno la celebre fiaba di "Hansel e Gretel" giocando, muovendosi nello spazio e interagendo con gli altri in una modalità decisamente originale.

Una voce narrante li accoglie con un gioco: “Preferisci i cibi dolci o quelli salati? Quelli crudi o quelli cotti?”. E così ci si ritrova nei panni dei protagonisti della fiaba.

Chi costruirà la casa? Chi sarà Hansel e chi Gretel? Chi albero e chi uccellino?

Prossime date: 17 e 24 giugno

Ingresso

L'attività è compresa nel biglietto di ingresso all'Orto, con prenotazione obbligatoria.

La partenza del gruppo è dalla biglietteria, dove si consiglia di presentarsi 10 minuti prima dell'orario di inizio.

Età consigliata: dai 6 anni in su

Prenotazioni

http://www.prenotazioniortobotanicopd.it/events/categories/silent-play/