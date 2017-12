Hansel e Gretel e la povera strega, spettacolo al Teatro ai colli

Hansel e Gretel e la povera strega

Natale nei quartieri arriva al Teatro ai Colli

Teatro ai Colli (via Monte Lozzo)

Venerdì 5 gennaio 2018, ore 16

Ingresso libero

DETTAGLI

Avete mai pensato alla celeberrima storia di Hansel e Gretel dal punto di vista della strega? Si proprio quella povera strega affamata di bambini che ha escogitato tanti trucchi per catturare le sue piccole vittime ed infine rimane vittima essa stessa delle sue prede gettata nel forno a bruciare! Ebbene, nella nostra storia di streghe non ce n’è solo una, ma ben tre e sono qui per raccontarci, molti anni dopo, dei giorni belli in cui non correvano “tempi così bui e i bambini erano buoni da mangiare”. Non mancheranno neppure Hansel e Gretel.

Testo e regia Pino Costalunga

Con Pino Costalunga, Andrea Dellai, Stefania Carlesso

Musiche originali Ugo Moro

Progetto scenografico Oreste Sabadin

Costumi Antonia Munaretti

Luci e fonica Andrea Venturelli

ProduzioneFondazione Aida in collaborazione con Glossa Teatro

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1774131536222653/