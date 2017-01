"Harmony Gospel Singers on Tour" a Montegrotto Terme

L'amministrazione comunale di Montegrotto Terme e 30 Nodi per il Fegato in collaborazione con l'associazione culturale Itaca sono lieti di invitarvi al Concerto Gospel di beneficenza "Harmony Gospel Singers on Tour" sabato 14 gennaio 2017 alle ore 20.30 al centro sportivo Palaberta, via coniugi Lachina, 1 - Montegrotto Terme.

Presenterà la serata l'esperto d'immagine e conduttore televisivo Diego Dalla Palma.

Ingresso 5 euro.

Il ricavato verrà interamente devoluto a favore dell'associazione 30 Nodi per il Fegato (Presidente Prof. Umberto Cillo, Direttore dell’UOC di Chirurgia Epatobiliare e Trapianti di Fegato, Azienda Università di Padova) per la ricerca sulle malattie del fegato, la campagna a favore della donazione degli organi e il sostegno alle famiglie di pazienti affetti da malattie epatiche.

Info e prenotazioni: 3245980257

Per eventuali donazioni finalizzate a sostenere le attività dell'Associazione:

TRENTA NODI PER IL FEGATO

c/o Studio Dott. Maran

Viale dell'Industria, 23 - SCALA B

35129 Padova

IBAN IT90Y0335901600100000072345

