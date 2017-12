Hashtag Music Festival Xmas Edition, la notte della musica elettronica in Fiera

Give Emotions e Geo presentano Hashtag Music Festival Xmas Edition, la notte della musica elettronica dedicata ai giovani, che si terrà il 22 dicembre dalle 21 alle 4 del mattino in due padiglioni della Fiera e nelle aree esterne con coreografie e guest star DJ di caratura internazionale.

Si tratta della prima data del tour invernale di Hashtag Music Festival, evento che si sposta nelle principali piazze del Veneto per portare la musica Edm in luoghi diversi da quelli canonici.

IL FESTIVAL

L'idea di Hashtag Music Festival nasce nel 2012, in occasione della prima Notte Bianca al Quadrato grazie alle esperienze consolidate negli anni precedenti. Il mood era ed è quello di portare la musica elettronica dei migliori Dj nazionali e internazionali nelle piazze principali del Veneto, in un tour che permette al pubblico di seguire da vicino le esibizioni delle Star del momento.

La peculiarità è proprio che #HMF porta la musica elettronica al di fuori dei luoghi dove tradizionalmente si esibiscono i più importanti Dj, dando la possibilità al pubblico di godersi un grande spettacolo nelle più belle piazze delle città venete.

Molti nomi importanti del settore hanno suonato all’HMF: Vinai, Angemi, Jessie Diamond, Mark&Kremont, Dj Da Candy, Rudeejay e Rivaz solo per citarne alcuni, accompagnati dai migliori performer e vocalist, quali Thorn e Steve Voice.

BIGLIETTI

Primi mille biglietti: 13 euro + diritto di prevendita

Biglietto intero: 15 euro + diritto di prevendita

Biglietto in serata alle casse: 18 euro

acquisto online --> http://ticketing.padovafiere.it/biglietteria/listaEventiPub.do?lang=it&codice=HTG17

INFORMAZIONI

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito http://www.hashtagmusicfestival.it/it/info.php