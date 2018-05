Havah, Storm{o} & Organ a Sherwood Festival

Giovedi 5 luglio Sherwood Festival accoglie Havah, Storm{o} & Organ.

Apertura cancelli: ore 19

Inizio concerto Mainstage: ore 19.30

Havah

Racconto, potenza, ostinazione. Basterebbero queste tre parole per parlare della nuova prova di Havah, il progetto solista di Michele Camorani (La Quiete, Raein), che qualche anno fa, senza dismettere i panni di batterista di due delle band hardcore più importanti non solo d'Italia, decide (“per chiudere in fretta i pezzi”, racconta) di iniziare un suo percorso solista evidentemente ispirato da quell'ondata che ricordiamo come shitgaze e che illuminò le menti di centinaia di musicisti sulle infinite possibilità che il solo avere un pc con Garageband installato poteva dare. Dopo un disco in inglese, arrivano due prove e numerosi split in cui si adotta la linguamadre per veicolare il racconto. Da lì, quella memorabile pietra oscura che è “Settimana” non uscirà più dai nostri stereo, così come il successivo “Durante un assedio”e "Contravveleno".

Storm{o}

Gli Storm{o} sono un gruppo formato da 4 ragazzi nel 2005.

La band ha come base Feltre, provincia di Belluno, e il proprio nome deriva dal mescolarsi di una tempesta (“storm” in Inglese) con uno stormo di uccelli neri. Questa unione immaginaria è graficamente descritta dalle due parentesi graffe, che rappresentano lo stormo di uccelli, e la lettera “O”, tra le due parentesi, che simboleggia una goccia di pioggia.

Hardcore cantato ed urlato in Italiano, stretti passaggi in tempi dispari, fugaci implosioni emotive che sfociano in soffocanti esplosioni di caotico buio, tutto questo dà forma ad una musica non convenzionale.

Oltre 250 concerti, 5 tour europei tra Inghilterra, Olanda, Francia, Svizzera, Austria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Serbia, Croazia, Belgio, Spagna e Portogallo.

Messa

Per descriversi parlano di una torre campanaria che oscura la mente lasciando dietro di sé una scia di velluto scarlatto. Non a caso parlano di “scarlet doom”. Doom, voci femminili oscure e influenze che oscillano tra Pentagram, Bellwitch, Windhand,Jex Thoth, Sabbath Assembly e Bathory per il quartetto di Treviso.

Organ

Organ è un gruppo doom da Belluno, nato nel 2014 da in seguito allo scioglimento dei tears|before. Nel 2015 esce il loro primo disco "Tetro", completamente autoprodotto: cinque tracce composte tra il 2015 e il 2014, registrate tra il Mal De Testa studio (batteria) e la loro sala prove. Mix e master sono stati realizzati dal loro chitarrista Luca Rizzardi.

Ingresso "1 euro può bastare".

