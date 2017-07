Herman Medrano live solo a Ca' Sana

Martedì 15 agosto alle 21.30 Ca' Sana ospita Herman Medrano Live Solo!

Herman Medrano inizia la sua carriera di rapper con un demotape, con il nome di “UNO”, nel 1993.

L’appellativo “Herman Mediano” nasce nel 1998.

Dopo 2 album in italiano, ABC nel 1997 e 160X50 nel 2001, passa al veneto nel 2003, pubblicandone altri 4 (FISSO E TACCHENTE, MEDIAMENTE MONA, TENTO CO E PAROE, TE TOCA TI).

Per l’occasione lo sentiremo “in solitaria”, come qualche anno fa, non accompagnato dalla band o dj.

Testi acidi quanto basta per piantare le orecchie, molte rime e qualche monologo per spezzare il rap, sempre con un punta di ironia e molto sarcasmo.

Fra le rime ci potresti trovare uno qualunque dei tuoi amici.

Ciò che si mette nel gioco dei testi è il quotidiano che passa inosservato.

Quel che nasce è uno studio dei nostri più caratteristici contemporanei.

Riflettori puntati su personaggi a volte surreali per farsi due risate, a volte talmente reali da riderci amaramente.

Dal 2010 sulle scene con la band The Groovy Monkeys, con la quale ha pubblicato 3 album: SIMIE, NOSECONOSSEMO e nel 2016 l’ultimo lavoro GNENTE.

Tra le sue collaborazioni: Catarrhal Noise, Rumatera, Caparezza, Roy Paci, Skardy, Dellino Farmer, Manu PHL, El Giovanelo, Zethone, Lotte Invisibili e molti altri.

Ecco qui il sound e l’ironia di Heman Medrano:

https://www.youtube.com/watch?v=bJ02mkRmabQ

https://www.youtube.com/watch?v=gf5IQqKwvZ8

Evento faebook https://www.facebook.com/events/131050434154960/