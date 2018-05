Hip Hop Day a Sherwood Festival con special guest Mezzosangue

Domenica 10 giugno Sherwood Festival torna Hip Hop Day con special guest Mezzosangue.

Orari

Apertura cancelli: ore 18

Inizio concerto Mainstage: ore 22

Sherwood Hip Hop Day - nona edizione

Hosted by Max Mbassadò

Main Stage

Special guest:

MEZZOSANGUE

"Tree - Roots & Crown Tour"

Second Stage

FREESTYLE BATTLE

Inizio qualifiche: ore 18.30

Per iscrizioni alla battle inviare una email a mbassado@gmail.com con nome ed oggetto "battle", per poi confermare la propria presenza in loco entro le ore 18.15.

Hoted by Mbassadò, Dj Plaku on the 1&2s

Nona edizione dell'appuntamento con la giornata dedicata interamente alla cultura, musica e danza Hip Hop nel suo habitat naturale, ovvero la strada, come mezzo per riappropriarsi della propria identità e forma libera e diretta di comunicazione. Musica e colonna sonora indipendente, dalla forte identità multiculturale, con un radicato senso d'appartenenza alla propria comunità, un movimento che comunica attraverso un linguaggio universale. “Hip la conoscenza Hop il movimento”.

La Freestyle Battle, piatto forte dell'evento ha sfoggiato vari vinicitori spianandogli la strada come NItro, Lethal Vee, Orli e tanti altri protagonisti come Samuray etc.

La nona edizione vedrà avvicendarsi il consueto appuntamento con la Freestyle Battle ed il B-Boyin' presso il Second Stage, per poi proseguire con un live esplosivo che, sul Main Stage, vedrà protagonista MezzoSangue con il suon nuovo disco "Tree - Roots & Crown".

Programma

Ore 18 (Second Stage)

B-Boyin'/ Breaking session

Ore 18.30 (Second Stage)

FREESTYLE BATTLE

1° Classificato: opening al Cso Pedro Padova, accesso diretto nel tabellone del Tecniche Perfette Veneto 2018.

Ore 22 (Main Stage)

MEZZOSANGUE Live

Biglietti

Prevendite a 10 euro + d.d.p.

Al termine del concerto ingresso "1 euro può bastare"

Informazioni

