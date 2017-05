Hit-Kunle in concerto a Ca'Sana

Domenica 21 maggio alle ore 19 Ca'Sana ospita gli Hit-Kunle in concerto.

HIT-KUNLE

Folake Oladun, chitarra e voce

Marco Mason, batteria

Massimiliano Vio, basso

Hit-Kunle è un melting pot di influenze in cui si miscelano il mondo afro-latin, il rock, il soul ed un pizzico di punk. Dalla fusione tra il termine inglese "HIT" e quello yoruba (dialetto nigeriano) "KUNLE" si ottiene "Il colpo che riempie abbondatemente la casa".

Le questioni fondamentali sono il groove e le vibrazioni positive.

Nell'aprile 2017 vengono selezionati come Best Arezzo Wave Band Veneto.

Streaming Audio:

https://soundcloud.com/hit-kunle/sets/may-i-have-some-single

https://www.youtube.com/watch?v=o3BeF8VGPCg&list=PLaZ-jlzLEHIZ37AH0XvLKf33vAS2ZQP7A&index=1

http://www.facebook.com/hit.kunle