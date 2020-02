HIV & sifilide: quanto ne sai? A Padova la giornata dedicata alla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili

HIV & Sifilide: quanto ne sai? Nell'ambito della campagna Meet Test & Treat, al via domenica 23 febbraio una giornata dedicata alla prevenzione e sensibilizzazione sulle malattie sessualmente trasmissibili.

Dalle 9 alle 18 sul Liston, davanti a Palazzo Moroni, saranno a disposizione della cittadinanza un ambulatorio mobile e due gazebo della Croce Rossa Italiana Comitato di Padova dove medici e personale qualificato svolgeranno attività informativa e preventiva offrendo la possibilità di effettuare test rapidi, gratuiti e anonimi per HIV e Sifilide che consistono in una piccola puntura del dito per il prelievo di una goccia di sangue e un’attesa di dieci minuti per avere una diagnosi accurata.

La campagna di sensibilizzazione promossa da Croce Rossa Italiana è patrocinata dal Comune di Padova e realizzata in collaborazione con il settore Gabinetto del Sindaco - Progetto Città Sane rete Italiana OMS Organizzazione Mondiale della Sanità.

Info web

http://www.padovanet.it/evento/giornata-linformazione-e-la-prevenzione-delle-malattie-sessualmente-trasmissibili

https://www.facebook.com/cri.padova/

