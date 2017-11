Holi al Festival dell'Oriente di Padova

Un'esplosione di colore, gioia ed allegria si prepara a travolgere Padova, per celebrare con entusiasmo il ritorno in terra Veneta del Festival dell'Oriente!

Arriva infatti il divertentissimo Holi Festival, una vera e propria festa all'insegna della musica e dell'allegria in puro stile Bollywood.

L'evento si svolgerà nell'area esterna ai padiglioni di PadovaFiere domenica 10 dicembre a partire dalle ore 15, in concomitanza con il Festival dell'Oriente.

L'evento sarà dunque incluso in un unico biglietto d'ingresso, che permetterà ai visitatori non soltanto di prendere parte al divertimento dell'Holi Festival, ma anche d'immergersi nelle magiche e conturbanti atmosfere delle terre orientali tra spettacoli, attività, esperienze, cultura, tradizioni, gusto e folklore.

Nato da una tradizione spirituale indiana, l'Holi Festival ripropone gli originali valori di amore, pace, armonia e celebrazione della vita in una connotazione unica nel suo genere: non soltanto una straordinaria pioggia di colore, ma anche la coinvolgente musica e l'animazione nello stile del cinema indiano Bollywood, per danzare, divertirsi e fare festa tutti insieme all'insegna dell'allegria e dell'integrazione sociale, culturale ed etnica.

Non soltanto una semplice festa quindi, ma al tempo stesso anche un omaggio alla profonda spiritualità indiana e un messaggio di armonia, pace e amore.

BIGLIETTI

Biglietto d'ingresso 12 euro (che include la partecipazione a Salute e Benessere: da Oriente a Occidente, al Festival dell'Oriente, al Festival delle Arti Marziali).

INFORMAZIONI

http://holifestivaldelloriente.it/?_ga=2.147450039.100315029.1511972228-1225193808.1511972228​