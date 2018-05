Il Circo Magda Clan ospita i Malmadur: "Homo Ludens" in scena al parco Morandi

Andrà in scena nel tendone allestito dal Circo Magda Clan al Parco Fornace Morandi "Homo Ludens", spettacolo teatrale della compagnia veneziana Malmadur.

Regia e drammaturgia Alessia Cacco e Jacopo Giacomoni

Creato da Elena Ajani, David Angeli, Alessia Cacco, Jacopo Giacomoni, Davide Pachera, Caterina So-ranzo, Marco Tonino

In scena Elena Ajani, David Angeli, Jacopo Giacomoni, Davide Pachera, Marco Tonino

Lo spettacolo

Nato da una collaborazione tra la compagnia Malmadur e il Teatro Stabile del Veneto, "Homo Ludens" è una ricerca teatrale intorno al gioco in cui le regole divengono drammaturgia. Una performance in cui il palco è il tabellone e gli attori sono i giocatori di una partita reale dall’esito imprevedibile, che mette in palio la cosa più preziosa per un performer: la possibilità stessa di andare in scena.

Dopo i tre periodi di residenza al Teatro Verdi di Padova, al Teatro Goldoni di Venezia e allo Spazio Zephiro di Castelfranco Veneto, lo spettacolo va in scena al tendone del Circo Magda Clan.

Il pubblico conoscerà l’esito delle performance passate; il tabellone-palco, i giochi e i giocatori porteranno le tracce delle sconfitte e delle vittorie vissute e trasformandosi di volta in volta secondo il contesto. Il pubblico influenza attivamente l'esito della partita, diventando di volta in volta tifoso, voyeur, o giudice.

"Homo Ludens" esplora diversi meccanismi di interazione con il pubblico, che rappresenta un fattore determinante per lo sviluppo della performance.

Informazioni e prenotazioni

338.9832476

www.magdaclan.com

