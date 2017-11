Honolulu Quartet e Cuamm, serata di musica ed emozioni al Caffè Pedrocchi

Honolulu Quartet, Medici con l’Africa Cuamm e Caffè Pedrocchi insieme per un imperdibile concerto di beneficenza, giovedì 30 novembre alle ore 20.45 in sala Rossini.

Sarà una serata di musica e di storie, di emozioni e di sensibilizzazione in cui queste realtà padovane di così diversa ispirazione dialogheranno in un comune intento d’arte e solidarietà.

Le quattro voci a cappella si diffonderanno nelle bellezze dello storico salone divenendo un respiro unico con il pubblico che verrà cullato dalla musica in un assaggio pre-natalizio.

PROTAGONISTI

Honolulu Quartet è un quartetto di ragazzi ventenni padovani, musicisti e cantanti che interpretano a cappella brani dall’antico repertorio sacro al moderno swing, con influenze e contaminazioni dalle tradizioni popolari europee. In tre anni di attività il quartetto ha eseguito più di centocinquanta concerti in Italia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Germania, Irlanda.

Medici con l’Africa Cuamm è la prima organizzazione italiana che si spende per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane. Milleseicento persone inviate a fianco di medici e infermieri locali negli ospedali, nelle scuole e nei distretti in quarantuno Paesi di intervento: un’avventura cominciata nel 1950 e mai interrotta.

INFORMAZIONI

Saranno raccolte offerte che verranno devolute all’associazione Medici con l’Africa Cuamm per il sostegno del progetto “Prima le mamme e i bambini”.

L’ingresso è gratuito su prenotazione all’indirizzo territorio.ne2@cuamm. org o ai numeri 049.8751279 - 049.8751649.

