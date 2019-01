Horror creepy carnival night all’Hall di Padova

Sabato 9 Febbraio sbarca a Padova il primo festival legato al mondo Horror!

Dalle ore 21:30 all'Hall di via nona strada, in zona industriale a Padova, va in scena una notte da brivido con il concerto-spettacolo degli Evilsonic, la band/tributo ufficiale degli Slipknot con maschere originali! A seguire contest a premi per i migliori costumi le migliori interpretazioni a tema horror. Infine si balla tutta la notte con l'after-party "Wave Night is back" il ritorno a Padova del collettivo Wave Pride!

Per tutta la notte animeranno e terrorizzeranno i presenti i simpatici clown della Marshmallow Creepy Crew. Sala tarocchi, mercatino dell'orrido, spazio photoset e per la prima volta a Padova "Phobos Group Verona", l'escape room più terrificante del Veneto avrà un proprio spazio all'interno del locale dove tutti i presenti potranno cimentarsi in una sessione di gioco.

Dettagli

👉 Sabato 9 febbraio 2019 👈

Hall in collaborazione con lo staff di

Parco Della Musica - Padova e Fiera del Mistero

presentano:

🕯 ℍ𝕠𝕣𝕣𝕠𝕣 ℂ𝕣𝕖𝕖𝕡ℽ ℂ𝕒𝕣𝕟𝕚𝕧𝕒𝕝 ℕ𝕚𝕘𝕙𝕥 🕯

una notte dedicata al mondo horror con musiche, spettacoli, animazioni da brivido, maschere demoniache, contest-show a premi e mercatino dell'horrido.

Programma della serata

[21.30] apertura cancelli

[22] concerto-spettacolo con gli

Slipknot tribute - Evilsonic

[00.00] contest-show horror a premi!

[00.30] DJ set con il ritorno a Padova della Wave Pride

[ Wave Night is back! ]

Per tutta la notte

photoset, mercatino dell'horrido,

tarot room

Horror Escape Room

[ Phobos Group Verona ]

animazione horror by #marshmallowcreepycrew

Sady The Clown 🤡

Dripsy the clown 🤡

Butch Psycho 🤡

Dresscode

horror, splatter, creepy, vampire, zombie, clown, killer, survivals, horror movie cosplay*.

*servizio guardaroba e camerino a disposizione

Ingresso

ingresso euro 10

ridotto (in lista | entro la mezzanotte)

euro 8

contatta il tuo PR:

☠ Flavio 349 633 7862

💀 Andrew 340 518 8270

☠ Mirela 340 741 7497

Hall | spazio-eventi riscaldato

con oltre 2mila metri quadri di divertimento

[via Nona Strada 11/b - Padova]

[autostrada A4 uscita PD-est]

💀 contacts: info@fieradelmistero.it

☠ infoline: 349 6337862

💀 website: www.fieradelmistero.it

Thanx to: Revolution Party | Revolution Party Padova