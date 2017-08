Horse Meat Disco in concerto al Pride Village di Padova

Appuntamento venerdì 4 agosto al Pride Village di Padova con l’unica data estiva italiana degli Horse Meat Disco, un’istituzione per gli amanti delle provocazioni del clubbing e gli appassionati della moda. Un groove irrefrenabile e ricercato li ha resi gli “architetti del Rinascimento della Disco” abbinata al glamour. Ispirati dalla musica e dall’ethos dei club più inebrianti di New York negli anni ‘80 e ‘90, gli Horse Meat Disco hanno guadagnato la reputazione di creare le feste più eclettiche di Londra e i party esclusivi per Chanel, Louis Vuitton, Marc Jacobs e Diesel, con dei dj set ineguagliabili. Il gruppo arriva alla Fiera di Padova dopo tour ha toccato le capitali mondiali del divertimento come DC 10 Ibiza, Glitterbox Ibiza, Boiler Room Berlino, Cielo New York, Lovebox Festival Londra, Club World Tokyo e moltissime altre.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA AL PADOVA PRIDE VILLAGE

La serata, organizzata in collaborazione con Funkytown, sarà ricca di colpi di scena grazie alle performance più eccentriche alle coreografie più irriverenti a ritmo della unica e inimitabile disco e house music. Un beat unico da assaporare in 5 compilation all’attivo in vetta alle classifiche internazionali e che racchiude la migliore selezione disco e house in un mix eclettico e innovativo.

La serata sarà introdotta dall’aperitivo musicale, cui seguirà Nemica//Amatissima Drag Edition”, varietà condotto da L.E.O, ispirato alla trasmissione televisiva di Lorella Cuccarini e Heather Parisi, che vedrà due esponenti del mondo drag nazionale contendersi l’affetto e l’attenzione del pubblico in una serata al pepe. Grande musica anche sul Boulevard con Manuela DorianiDJ di M2O.

Ingresso gratuito dalle 19.30 alle 21; 6 euro dalle 21 alle 4.

