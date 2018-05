"Hospitalitem: un concerto di accoglienza" con l'Asclepio Ensemble in sala dei Giganti

Domenica 20 maggio alle 20.30 la sala dei Giganti di palazzo Liviano accoglie "Hospitalitem: un concerto di accoglienza", con l'Asclepio Ensemble e il maestro Enrico Bronzi a dirigere l'orchestra.

Programma

Samuel Barber

Adagio per archi

Franz Joseph Haydn

Concerto n° 1 in Do maggiore per violoncello e orchestra:

Moderato - Adagio - Allegro molto

Franz Joseph Haydn

Sinfonia n° 104 in Re maggiore

Adagio - Allegro - Andante

Minuetto e Trio: Allegro

Finale: spiritoso

violoncello solista e direttore

Enrico Bronzi

La musica, fin dall’antichità, è considerata la più potente tra le arti per la sua capacità di elevare l’uomo oltre ogni confine. Ancora oggi lo sperimentiamo, quando le note ci prendono e ci portano altrove, quando ci danno energia o accompagnano i pensieri difficili.

In ogni momento la musica sa cullare e accogliere ma in ogni momento può anche cessare, essere spenta e lasciare umilmente spazio al silenzio. Così assume tratti umani. Che provenga da una radio o da strumenti antichi di secoli.



Ecco che la musica insegna: a dare, a donarsi, a fiorire nelle mani nostre e di altri. Ideale che da sempre anima i componenti dell’Asclepio Ensemble, presenti come medici ogni giorno, ma anche come musicisti.

Di nuovo il titolo della serata è “Hospitalitem”: parola che, ricordando il latino “hospes”, richiama il concetto di accoglienza e in cui ben si riflette lo scopo dei concerti dell’Asclepio Ensemble.