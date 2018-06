Terza conferenza Housing First a Padova, un modo per cecare soluzioni ai senza dimora

Quanto è difficile lavorare con le persone senza dimora? I dormitori pubblici possono essere superati? Davvero è pensabile una città senza persone che dormono per la strada?

Il 18 e il 19 giugno a Padova si terrà la terza conferenza internazionale dell’Housing First intitolata “Working in Housing First. Breaking the cycle of homelessness through empowerment and community integration”.

Lo scopo della conferenza sarà quello di esplorare i cambiamenti nei servizi per i senza dimora e di promuovere la diffusione dei programmi Housing First. Questi sono programmi volti a contrastare il fenomeno dei senza dimora in maniera innovativa grazie al loro inserimento diretto in appartamenti indipendenti allo scopo di favorire percorsi di integrazione sociale e benessere.

Partecipanti

Ospiti del meeting saranno le pietre miliari della ricerca sulle marginalità estreme: Kenneth Maton dell’università del Maryland, Josè Ornelas dell’Instituto Superior de Psicologia Aplicada di Lisbona e MaryBeth Shinn della Vanderbilt University di Nashville.

Alla conferenza saranno presenti circa 150 tra ricercatori e professionisti, amministratori locali e politici provenienti sia dall’Europa che da Stati Uniti, Canada, Australia, Gran Bretagna, Sud Africa.

Seminario

Il 20 giugno all’interno del programma quadro Horizon 2020, il progetto europeo HOME_EU “Homelessness as Unfairness” organizzerà il seminario internazionale che ospiterà politici, professionisti e utenti dei servizi per i senza dimora e avrà il fine di presentare i risultati preliminari del progetto che mira a promuovere il cambiamento nelle politiche pubbliche europee sui senzatetto.

Mostra

Nel cortile pensile di palazzo Moroni la mostra aperta al pubblico "Working with homelessness - A Photovoice project" organizzato dal progetto HOME_EU e dal dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e Socializzazione dell'Università di Padova, in collaborazione con il comune di Padova, saranno ospitati una serie di scatti fotografici realizzati dagli staff di operatori di otto paesi europei che lavorano con i senza dimora: un modo di produrre ricerca scientifica usando dati visuali.

Per informazioni

Massimo Santinello, Dip. Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione Università di Padova

massimo.santinello@unipd.it

http://www.dpss.unipd.it/Housing-First-Conference/Home

http://www.dpss.unipd.it/sites/dpss.unipd.it/files/International-Seminar-3.pdf