Stagione teatrale “Human” al Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche

Il Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche presenta la XIX stagione teatrale invernale 2016/2017, con cinque spettacoli in programma tra novembre e marzo.

La rassegna è proposta dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’associazione Viadelcampo e Arteven.

Sarà il tempo, con i suoi protagonisti e le sue contraddizioni, il filo conduttore degli spettacoli, che toccheranno temi di attualità e della storia del Paese, presentati come sempre da artisti di fama e di altissimo livello.

LO SPETTACOLO

11 febbraio, ore 21

Marco Baliani Lella Costa

HUMAN

"D’armi io canto e dell’eroe che, primo, dalle coste di Troia venne all’Italia, profugo per suo destino". La prima ispirazione è stata l’Eneide, il poema di Virgilio che celebra la nascita dell’impero romano da un popolo di profughi: in una lectio magistralis tenuta nell’aula magna dell’Alma Mater Studiorum di Bologna, Marco Baliani è partito dal mito per interrogarsi e interrogarci sul senso profondo del migrare.

Poi l’incontro con Lella Costa e la reminescenza di un altro mito, ancora più folgorante nella sua valenza simbolica e profetica: Ero e Leandro, i due amanti che vivevano sulle rive opposte dell’Ellesponto.

Prende avvio così HUMAN, dal tema delle migrazioni e dalla volontà di raccontarne l’ “odissea ribaltata”.

Le testimonianze dirette, i brandelli di vita vissuta, le narrazioni tramandate e quelle elaborate sui fatti contingenti; le riflessioni degli autori, i loro ripensamenti, i contributi in video o scritti di quanti accetteranno di esprimersi sull’argomento contribuendo ad arricchirlo di sfumature, faranno parte del diario di viaggio dello spettacolo che sarà possibile seguire on line giorno dopo giorno sul sito www.progettohuman.eu.

Il titolo lo abbiamo trovato, la parola HUMAN sbarrata da una linea nera che l’attraversa, come a significare la presenza dell’umano e al tempo stesso la sua possibile negazione. Umano è il corpo nella sua integrità fisica e psichica, nella sua individualità.

Quando questa integrità viene soppressa, o annullata con la violenza, si precipita nel disumano.

Umani sono i sentimenti, le emozioni, le idee, le relazioni, i diritti.

Li abbiamo sognati eterni e universali: dobbiamo prendere atto – con dolore, con smarrimento – che non lo sono.

La storia del nostro novecento e ancora le vicende di questo primo millennio ci dicono che le intolleranze e le persecuzioni, individuali o di massa, nei confronti degli inermi e degli innocenti, continuano a perpetrarsi senza sosta.

BIGLIETTI

Abbonamenti: Interi euro 70 ; Ridotti euro 60.

Biglietti singoli:

"Human" e "Mio eroe": Interi euro 18; Ridotti euro 15.

"Vecchia sarai tu!": Intero euro 14; Ridotto euro 12.

Ridotto speciale studenti euro 10.

Le riduzioni sono valide per i giovani fino a 30 anni, per gli anziani oltre i 60 anni, per i soci della Pro Loco di S.Giorgio delle Pertiche e i soci CRAL ULSS 15 Camposampiero.

Vendita biglietti:

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30.

Prenotazioni e prevendite: 349.7368623

INFORMAZIONI

Biblioteca comunale San Giorgio delle Pertiche

049.9370076 - www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Associazione Viadelcampo

349.7368623 - teatroviadelcampo@gmail.com - www.arteven.it