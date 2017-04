Seminario "Humor Lab" a Padova

Come comunicare in modo efficace con l'umorismo: sabato 15 e domenica 16 luglio nella sede dell'associazione Fantalica di via Giovanni Gradenigo a Padova si tiene il seminario "Humor Lab".

L'umorismo stimola l'immaginazione e facilita i rapporti sociali e collettivi, favorisce il distacco dai conflitti interiori e, attraverso un atteggiamento non rigido nei confronti della realtà, è in grado di capovolgere i contesti consueti, superando le barriere del conformismo e dell'intolleranza.

Partendo da questo presupposto l'esercizio e l'allenamento individuale e collettivo praticato attraverso lo Humor Training è in grado di attivare nel tempo straordinarie risorse per favorire la comunicazione efficace in ogni settore, per acquisire la giusta flessibilità emotiva e comportamentale, per adattarsi a qualsiasi situazione e per incentivare lo sviluppo illimitato dell'immaginazione e della creatività individuale e d'impresa.

Il seminario si articola in quattro fasi: comprensione, apprendimento, padronanza e applicazione.

La pratica di queste fasi consentiranno di comprendere gli aspetti concettuali alla base dello humor, di apprendere le possibili potenzialità di utilizzo, padroneggiarle attraverso simulazioni umoristiche individuali e di gruppo, di sviluppare l'ascolto e la consapevolezza di tutti gli elementi in gioco e verificare tutte le possibili applicazioni concrete nei contesti in cui ci si trova.

​Conduttore: Giovanni Garavello, giornalista radio e tv Reti Venete Coach (Aicp), attore umorista (Accademia del comico, Studio Cinema, Pupi Avati, Senso del ridicolo).

www.giogaravello.com

OBIETTIVI

Saper creare una comunicazione efficace e piacevole.

Migliorare la gestione dei rapporti interpersonali.

Migliorare la gestione dei rapporti professionali.

Comprendere ed utilizzare l'assertività umoristica.

Acquisire nuovi approcci per la gestione dei conflitti.

ATTIVITÀ

Movimento espressivo - Bioenergetica umoristica teatrale - Comunicazione teatrale umoristica - Scrittura Comica di base - Tecniche avanzate di gestione emotiva bioenergetica - Tecniche per aumentare creatività e produttività.

ORARI

Durata: 8 ore in due giornate.

Sabato 15-19; domenica 9.30-13.30.

ISCRIZIONI

Iscrizioni aperte dal 28 aprile all'1 luglio.

INFORMAZIONI

Associazione Fantalica

dal lunedì al venerdì 10-15 e 16-20

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - https://goo.gl/v7Ed2x