“I cambiamenti climatici: le buone pratiche”, incontro alla Pescheria Vecchia

In occasione dell’apertura della manifestazione florovivaistica “Este in fiore 2018”, incentrata sul tema “Ecosistema: natura in equilibrio”, venerdì 20 aprile alle ore 16.30 nella Pescheria Vecchia si terrà il talk show dal titolo “I cambiamenti climatici: le buone pratiche”.

Interverranno l’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Pan, e i rappresentanti dei Comuni di Este, Bassano del Grappa, Cittadella e Quarto d’Altino.

Seguirà l’inaugurazione ufficiale della XVII edizione di “Este in fiore”.