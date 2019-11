Iacampo e Marchesini live per Invisible Sound al Parco È Fantasia

Venerdì 22 novembre 2019 Invisible Sound presentaIacampo e Marchesini in concerto presso la Sala Alma - Parco È Fantasia / Mappaluna. Dopo diversi tour e una trasferta in Brasile Marco Iacampo torna a dialogare e a divertirsi in duo con il fisarmonicista Sergio Marchesini. La serata inizierà già dalle 20 con la selezione musicale di Dj set TSO (Trattamento Sonoro Obbligatorio). Il live di Marco Iacampo, voce e chitarra, e Sergio Marchesini, fisarmonica, sarà alle 22.

IACAMPO, artista, cantautore della terraferma veneziana ma con padre molisano, è attivo da 20 anni nel panorama della nuova canzone Italiana. I suoi ultimi tre dischi, Valetudo, Flores e Fructus, formano una trilogia sulla vita e sull'amore. Il suo suono crea ponti tra le culture, quella italiana e quelle del nord e del sud del mondo. Da 3 anni presidente dell'Associazione Veneto Contemporaneo, che si occupa della diffusione di una nuova cultura locale tra tradizione, nuovi linguaggi e coscienza globale.

Sergio Marchesini, fisarmonicista e compositore, è stato membro della Piccola Bottega Baltazar e attualmente ha all’attivo parecchie collaborazioni in diversi progetti musicali. Ha scritto e registrato musica per il teatro, la danza, la televisione e il cinema, collaborando con artisti come Mirko Artuso, Silvio Barbiero, Massimo Carlotto, Loris Contarini, Giuliana Musso, Andrea Segre. Tra le colonne sonore spiccano il recente L’ordine delle cose , Come un uomo sulla terra, Il sangue verde, La Prima Neve, I sogni del lago salato.

Qui l'evento fb: https://www.facebook.com/events/486837968840450/.

Specifichiamo che il concerto di IACAMPO e MARCHESINI è in sostituzione di quello che era in programma precedentemente per venerdì 22 novembre con i New Landscapes, che al momento non è possibile a causa di un piccolo infortunio alla spalla della violinista. In attesa di un futuro concerto con i New Landscapes al completo e in piena forma, è stato inserito un live dalle sonorità diverse ma altrettanto speciale.

Invisible Sound nasce da due persone che amano la musica, di tutti i generi, e amano soprattutto scoprire di continuo musica che spesso rimane nascosta ed invisibile, oscurata dal mainstream. La musica fa bene all'anima e, se ascoltata dal vivo, fa nascere incontri e genera energia che è bello condividere.

Ingresso con offerta responsabile di 3 euro, ma per chi cena, il concerto è gratis.

Informazioni e contatti

Parco È Fantasia - Mappaluna, via Ticino,11.

Punto ristoro disponibile: carne, pesce e pizza. Per info e prenotazioni: 345 2630287.

Parcheggio disponibile opposto al cancello di ingresso al parco. All'ingresso del parco trovate un cancello: per entrare bisogna premere un pulsante nero (è per la sicurezza dei bimbi).

La rassegna musicale Invisible Sound è in uno spazio dedicato, la sala ALMA: per raggiungerci attraversate il parco e i gonfiabili e tutto il resto, sempre dritti fino in fondo e troverete un edificio con i graffiti. Lì c'è una scaletta, ci trovate lì.

Web: https://www.facebook.com/events/486837968840450/

Gallery