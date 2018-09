Icat ComMeet, eventi e incontri dedicati alla cultura della comunicazione a Villa Ottoboni

Mercoledì 3 ottobre (Centro Congressi Villa Ottoboni, Padova) riparte la seconda stagione del progetto Icat ComMeet, la serie di eventi e incontri gratuiti dedicati alla cultura della comunicazione organizzati dalla nostra agenzia di comunicazione.

Su questi argomenti sono stati invitati a confrontarsi tre esperti di questi ambiti:

Dettagli

Primo appuntamento della nuova stagione del progetto Icat ComMeet, la serie di eventi e incontri gratuiti dedicati alla cultura della comunicazione organizzati dall’agenzia di comunicazione Gruppo icat. Dopo un primo anno che ha visto oltre 2mila partecipanti, 24 relatori e la recente pubblicazione del libro “Icat ComMeet. Scoprire. Conoscere. Condividere”, imprenditori, manager e professionisti potranno affrontare alcuni temi caldi del marketing.

«Il successo del primo ciclo di incontri – afferma Albino Ponchio, Direttore di Icat ComMeet – conferma la bontà dell’intuizione dalla quale è nato il progetto. Oggi, sempre di più, chi si trova a gestire aziende deve avere degli strumenti raffinati per affrontare mercati sempre più complessi e innovazioni repentine. Anche quest’anno quindi vogliamo proporre eventi ad alto valore culturale, invitando come relatori docenti, ricercatori e figure apicali provenienti da aziende iconiche che hanno fatto la storia del costume e della comunicazione. È una formula incisiva, che va al cuore delle questioni e ambisce a fornire spunti e intuizioni da portare poi nel proprio lavoro».

Il primo appuntamento sarà dedicato al posizionamento di marca, visto però da una prospettiva particolare e innovativa, rappresentata dalle ricerche in ambito di neuro marketing. L’analisi dettagliata del mondo in cui le persone si rapportano al brand dal punto di visto psicologico, cognitivo ed emozionale è infatti uno strumento chiave che permette alle aziende di strutturare un posizionamento distintivo e costruire una value proposition efficace.

Su questi argomenti sono stati invitati a confrontarsi tre esperti di questi ambiti. Mariano Diotto è Brand Strategist e Direttore del Dipartimento di Comunicazione IUSVE: un esperto di digital communication e di semiotica dei new media, nonché autore di numerosi libri dedicati al brand positioning e a diversi aspetti del mondo digital. Il secondo relatore è Giuliano Trenti, ricercatore e docente di neuro marketing all’Università di Economia di Trento, Fondatore e Presidente Neurexplore, una tra le poche realtà in Italia ad impiegare la scienza nelle scelte strategico-operative di marketing e comunicazione. A chiudere la giornata, Giacomo Casoni, oggi Direttore Marketing Distilleria Nardini Spa con una lunga esperienza nel mondo del marketing e della comunicazione iniziata nel Gruppo Campari, dove ha ricoperto il ruolo di Brand Manager per diversi brand tra cui Jagermeister, gestendo tutte le attività di marketing e di comunicazione.

Per iscriversi: http://www.commeet.it/

Programma:

Registrazione 17 – 17.20

Introduzione: Albino Ponchio 17.20 – 17.30

1° intervento: Mariano Diotto 17.30 – 18

2° intervento: Giuliano Trenti 18 – 18.30

3° intervento: Giacomo Casoni 18.30 – 19

Dibattito 19 – 19.30

Aperitivo 19.30 – 20

Info facebook https://www.facebook.com/Gruppoicat/