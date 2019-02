"Un’idea di India", mostra fotografica di Massimo Saretta alla galleria Cavour

Inaugurazione: 2 marzo 2019, ore 18

In esposizione diverse, coinvolgenti opere fotografiche nelle quali Massimo Saretta propone la propria visione dell’India, maturata nel corso dei numerosi viaggi nel Paese asiatico. Un percorso che gli ha permesso non solo di affinare la tecnica fotografica, ma ancor più di vivere una ricerca personale di conoscenza della cultura, della spiritualità e di tutto ciò che rappresenta il “Pianeta India”.

Nell corso dei suoi soggiorni l’autore è stato colpito non solo dagli aspetti maestosi dell’architettura ma soprattutto dalla spiritualità che permea costantemente la vita del popolo indiano, a qualsiasi status sociale le persone appartengano.

La mostra, a cura di Gastone Scarabello, propone oltre cento fotografie, così come il libro, e si propongono come saggio fotografico con il quale Saretta intende arrivare al cuore del visitatore e del lettore, sollecitando emozioni profonde, forse quelle stesse sensazioni che gli fanno dire: “… sono stato stregato dall’India”. Tutte le immagini sono state stampate con tecnica fine art su carta pregiata al fine di garantirne la massima resa qualitativa.

Nell’occasione sarà presentato il volume fotografico Un’idea di India, edito dalla casa editrice Peruzzo.

Massimo Saretta

Nato a Padova, coniuga da più di trent’anni la sua professione di docente e direttore di istituto scolastico con la profonda passione per la fotografia d’autore.

Informazioni

Ingresso libero

Orario: 10-13 / 15-19, chiuso i lunedì non festivi

Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche - Servizio Mostre

Tel. 049 8206730 – 8204529

donolatol@comune.padova.it - cultura@comune.padova.it

www.ideadiindia.it

