“L’idea di ucciderti”, stagione di prosa con Fabio Sartor e Caterina Murino al teatro Marconi di Abano

Il ricco cartellone proposto per la stagione teatrale 2018/19 , nel trentennale della sua istituzione ad Abano, si presenta molto eterogeneo, coniugando eccellenza con varietà, in perfetto equilibrio tra cultura e intrattenimento, tra impegno e leggerezza, passando da argomenti legati alla contemporaneità a temi classici e storici.

Scopri tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2018/2019 ad Abano

Mercoledì 30 gennaio - Fabio Sartor e Caterina Murino

“L’idea di ucciderti”

con Paolo Lorimer

e la partecipazione di Paila Pavese

Scritto e diretto da Giancarlo Marinelli

Scarica il programma completo della stagione di prosa ad Abano

Dettagli

L’idea di uccidere. Sono un uomo “femminista” dalla nascita: adoro le donne, eppure, immedesimandomi nel protagonista di questa storia, quello “spettro” è affiorato. Capiterà anche al pubblico che assisterà allo spettacolo. E mi odierà, e si odierà per questo. Questa è una storia sull’amore come arma di distruzione di massa. Questa è una storia capace di spaventare il pubblico come quando si legge in un giornale di una possibile epidemia, di un virus che potrebbe colpire tutti: “E se capitasse anche a me?”. La risposta non c’è. Non può esserci. Ché il Teatro non si occupa mai del vaccino. Ma solo del contagio.

Giancarlo Marinelli

Biglietti

posti platea euro 20 - posti galleria euro 18

(diritto di prevendita: 10% del costo del biglietto)

Prevendita dei biglietti dal 15 novembre presso l’Ufficio IAT di Abano Terme in Via Pietro d’Abano (Isola pedonale) tel. 049 8669055 e online su www.arteven.it e www.vivaticket.it e relativi punti vendita.

Vendita il giorno dello spettacolo presso il botteghino del teatro dalle ore 19

