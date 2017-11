“L'idea di ucciderti”, stagione di prosa al Teatro Farinelli di Este

“Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni”. Anche il linguaggio teatrale è quello dei sogni, delle emozioni, della creatività. Condividerlo con altri assume un significato che va al di là della pura socializzazione: significa volersi incontrare anche sul piano dei sentimenti.

Il programma del Teatro Farinelli affianca artisti noti e affermati – come gli attori Raoul Bova e Alessandro Preziosi o la compagnia Kaos Balletto di Firenze – ad altre proposte più giovani ma sempre di ottima qualità, concludendo con l’ultimo lavoro del regista e scrittore atestino Giancarlo Marinelli.

Sono particolarmente felice di riconfermare la rassegna “Teatro per famiglie” al Filodrammatici, con quattro spettacoli a tutto tondo presentati dalle principali compagnie del Veneto. Un nuovo viaggio straordinario tra le fiabe, la poesia e la magia del teatro.

— Roberta Gallana Sindaco di Este

L’idea di uccidere. Sono un uomo “femminista” dalla nascita: adoro le donne, eppure, immedesimandomi nel protagonista di questa storia, quello “spettro” è affiorato. Capiterà anche al pubblico che assisterà allo spettacolo. E mi odierà, e si odierà per questo. Questa è una storia sull’amore come arma di distruzione di massa. Questa è una storia capace di spaventare il pubblico come quando si legge in un giornale di una possibile epidemia, di un virus che potrebbe colpire tutti: “E se capitasse anche a me?”. La risposta non c’è. Non può esserci. Ché il Teatro non si occupa mai del vaccino. Ma solo del contagio.

Giancarlo Marinelli

