Il Duo feat Federico Pierantoni live al Parco Buzzaccarini di Monselice

Il Duo feat Federico Pierantoni in concerto al Parco Buzzaccarini di Monselice il 26 dicembre 2019.

La band

Gioele Pagliaccia (batteria)

Giulio Campagnolo (hammond)

Federico Pierantoni (trombone)

Gioele Pagliaccia e Giulio Campagnolo aka "IL DUO" sono due musicisti molto attivi nella scena jazz Italiana ed internazionale e collaborano con artisti apparentemente molto diversi tra loro come Fabrizio Bosso, Will Bernard, Danilo Gallo, Joe Lally (Fugazi), Enzo Carpentieri, Giovanni Perin, Piero Bittolo Bon, Monique "Honeybird" Mizrahi e tanti altri.

Suonano regolarmente dal 2013 esibendosi un pò ovunque: dai jazz club alle feste private, ai ristoranti e nell'ambito di vari festival come La Fabbrica del Jazz, il Bassano Jazz Festival, Trentino in Jazz ed il Garda Jazz Festival. I due suonano una miscela di funk/soul/jazz passando per l'afro beat e la musica elettronica, senza mai dimenticare le radici dei loro strumenti. Spesso vengono accompagnati da ospiti illustri come Glauco Benedetti, Federico Pierantoni, Rosa Brunello, Frank Martino, Antonio Gallucci, Michele Polga e tanti altri.

Dopo aver fatto un tour del nord Italia hanno registrato "Funko Italiano" con il chitarrista e compositore americano Will Bernard. Quest'ultimo ha collaborato con artisti quali Tom Waits, Bernard Purdie, John Medeski, Bill Laswell, Charlie Hunter, Don Cherry, Zigaboo Modeliste, Donald Harrison, Dr. John e molti altri (www.willbernard.com).

Per questa occasione saranno accompagnati dal giovane trombonista Federico Pierantoni già collaboratore di musicisti quali Marco Tamburini, Piero Bittolo Bon, Filippo Vignato, Tommaso Cappellato e molto richiesto anche nell'ambito rock e pop da artisti come Jovanotti, Marco Mengoni ed i Calibro 35 di Enrico Gabrielli.

Informazioni e contatti

Inizio spettacolo ore 21.30

Ingresso: 10 euro

Possibilità di cenare presso la pizzeria del parco dalle ore 19.30

Prenotazione tavoli tel. 340 6629731

Info tel. 345 8779091

Web: https://www.facebook.com/events/2171630586472245/

- www.facebook.com/ilduoo