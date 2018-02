Gli appuntamenti del giorno per Imago Russia all'Orto Botanico e al Circolo OnOff

La seconda edizione di “Imago Russia” ripropone l'appuntamento con l'arte e la cultura russe, offrendo, inoltre, l'incontro con il patrimonio artistico e il messaggio poetico e umano lasciato da tre grandi artisti e intellettuali russi: Pavel Florenskij, Andrej Rublev e Andrej Tarkovskij.

La chiave di volta, l'elemento portante che unisce e sostiene la volta degli eventi culturali di questa edizione, è dialogo.

Prossimi appuntamenti

21 aprile

Ore 10

Sala Giardino di Cristallo, Parco d'Europa-Via Venezia

Distillato di Anima russa

Appuntamento all'Orto Botanico con Marco Pighin, viaggiatore e reporter, ricercatore che vive in Siberia

Ore 19

Circolo culturale OnOff Spazio Aperto

Casa aperta

Incontro annuale a Padova con scrittori e artisti russi

4 maggio

Loggia e Odeo Cornaro

Fratello Sole. Sorella Luna

Serata di chiusura del Festival

Concerto di canto armonico dell'artista russa, dalla Siberia, Sainkho Namtchylak.

In apertura del concerto, performance di danza "Sorelle d'Amore". Coreografia di Valentina Cenni

Ingresso

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per partecipare agli eventi è necessario essere tesserati per l’anno in corso all'associazione Luna: la tessera ha un costo di 5 euro, valida per tutte le iniziative del festival

Informazioni

Associazione Culturale Luna

338.966284

info@imagorussia.it

www.imagorussia.it

