Incontro dedicato al filosofo Pavel Florenskij per Imago Russia in sala Carmeli

La seconda edizione di “Imago Russia” ripropone l'appuntamento con l'arte e la cultura russe, offrendo, inoltre, l'incontro con il patrimonio artistico e il messaggio poetico e umano lasciato da tre grandi artisti e intellettuali russi: Pavel Florenskij, Andrej Rublev e Andrej Tarkovskij.

La chiave di volta, l'elemento portante che unisce e sostiene la volta degli eventi culturali di questa edizione, è dialogo.

Prossimi appuntamenti

6 aprile, ore 19.30

Sala Carmeli, via Galileo Galilei

Pavel Floresnkij "Esiste la Trinità di Rublev", dunque Dio esiste

appuntamento con il pensiero del filosofo, scienziato e mistico russo, chiamato il Leonardo russo

a cura di Andrea Colamedici e Maura Gangitano

14 aprile, ore 18

Sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Prendiluna in Cappotto

Stefano Benni a Padova

Dal 13 al 27 aprile

Sala Rossini del Caffè Pedrocchi

Musica delle Sfere

Mostra personale di pittura di Alexander Daniloff

Inaugurazione: 13 aprile, ore 18.30

18 aprile, ore 19.30

Circolo Culturale OnOff Spazio Aperto

Maria Fux "Si, posso"

Serata dedicata alla vita e all'opera delle celebre danzatrice

A cura di Martina Serban

20 aprile, ore 19.30

Sala Petrarca - cinema MPX

Happy People: a year in the Taiga

Proiezione del film documentario di Werner Herzog e Dmitrij Vasukov

A fine proiezione interverrà il regitsa Dmitrij Vasukov

21 aprile

Ore 10

Sala Giardino di Cristallo, Parco d'Europa-Via Venezia

Distillato di Anima russa

Appuntamento all'Orto Botanico con Marco Pighin, viaggiatore e reporter, ricercatore che vive in Siberia

Ore 19

Circolo culturale OnOff Spazio Aperto

Casa aperta

Incontro annuale a Padova con scrittori e artisti russi

4 maggio

Loggia e Odeo Cornaro

Fratello Sole. Sorella Luna

Serata di chiusura del Festival

Concerto di canto armonico dell'artista russa, dalla Siberia, Sainkho Namtchylak.

In apertura del concerto, performance di danza "Sorelle d'Amore". Coreografia di Valentina Cenni

Ingresso

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per partecipare agli eventi è necessario essere tesserati per l’anno in corso all'associazione Luna: la tessera ha un costo di 5 euro, valida per tutte le iniziative del festival

Informazioni

Associazione Culturale Luna

338.966284

info@imagorussia.it

www.imagorussia.it

Gallery