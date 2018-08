Impariamo ad imparare: serata di presentazione corso metodi di studio a Padova

Serata di presentazione del laboratorio sul metodo di studio Impariamo ad Imparare,un percorso in quattro tappe che si pone come obiettivo di guidare gli studenti alla ricerca del loro metodo di studio.

Gli interventi sono progettati ad hoc in base alle esigenze degli iscritti ed è pertanto prevista una serata informativa gratuita per conoscere i partecipanti ed i loro genitori.

Programma

Sostanzialmente il percorso affronterà i seguenti ambiti:

come studio: partendo dalla propria esperienza e iniziando a fare riflessioni metacognitive;

pianificare: dalla organizzazione del tempo alla strutturazione dello studio utilizzando le mappe concettuali;

l’importanza dell’attenzione e della memoria: strategie metacognitive;

imparare divertendosi: come l’aspetto ludico influenza positivamente l’apprendimento.

la metacognizione in cosa consiste? La metacognizione è la capacità di riconoscere i nostri pensieri e rifletterci sopra. Rappresenta uno stato di consapevolezza che ci permette di monitorarci e correggerci qualora stessimo sbagliando.

Dettagli

Il percorso, rivolto a studenti della Primaria e della Secondaria di Primo e Secondo grado, sarà organizzato in gruppi per fasce d’età così da permettere ai giovani partecipanti di confrontarsi in modo proficuo mettendo le proprie risorse a disposizione del gruppo.

Gli incontri avverranno nella sede di Associazione Genitorialità, in via Tiziano Aspetti, 148 a Padova. Saranno condotti dalla dott.ssa Federica Dessolis, psicoterapeuta cognitivo comportamentale esperta di psicologia e psicopatologia dell’apprendimento.

Gli incontri

Fascia di età 10-13: lunedì 3 settembre, mercoledì 5 settembre, venerdì 7 settembre dalle 9-30 alle 11-30 ; venerdì 21 settembre dalle 17 alle 19

Fascia di età 6-9: lunedì 3 settembre, mercoledì 5 settembre, venerdì 7 settembre dalle dalle ore 15-30 alle 17-30; lunedì 10 settembre dalle 17 alle 19.

Dalle 9 alle 11-30 martedì 4 settembre e di giovedì 6 settembre sarà attivo lo spazio compiti. Le attività saranno svolte da tutor dei compiti qualificati e coordinati dalla dott.ssa Federica Dessolis, referente del progetto.

Costi

Quattro incontri sul Metodo di Studio:

Mini gruppi di 2 persone: 160 euro ( 140 per chi si iscrive entro il 29 agosto);

Gruppi di 3 o 4 persone: 120 euro ( 110 per chi si iscrive entro il 29 agosto);

Gruppi di 5 persone, tetto massimo di iscritti: 80 euro ( 70 per chi si iscrive entro il 29 agosto).

Tutoraggio compiti:

40 euro ( 35 per chi si iscrive entro il 29 agosto).

Serata di presentazione gratuita mercoledì 29 agosto dalle 18-30 alle 20.

Info

https://www.facebook.com/events/2004139359899999/

apprendimento@genitorialita.it

sms: 3471445907 chiedendo della dottoressa Dessolis