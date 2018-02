Impresa 4.0 per l’artigianato, incontro alla sede di Confartigianato Padova

Giovedì 1 marzo l’incontro promosso da Confartigianato Padova per spiegare i vantaggi fiscali per le imprese: credito d’imposta, ammortamento e patent box.

Impresa 4.0: quali sono i vantaggi per le imprese artigiane? Per scoprirlo nel dettaglio, Confartigianato Padova promuove un convegno che si terrà giovedì 1 marzo, alle ore 19, nella sede dell’associazione, via Masini 6 a Padova.

“Anche quest’anno si rinnovano i vantaggi fiscali per le imprese: superammortamento, iperammortamento, credito d’imposta per chi investe in formazione e ricerca e sviluppo – spiega il Presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto -. Conoscere tutte le opportunità per le nostre imprese è fondamentale. Per questo, abbiamo deciso di proporre un momento di approfondimento che ci consentirà di saperne di più, grazie all’aiuto di relatori esperti”.

Dopo i saluti del Presidente della funzione aziendale Innovazione e qualità di Confartigianato Padova Antonio Morello, interverrà Michele Roviario di Credit Connection, uno studio di consulenza specialistica in materia di finanza agevolata. Seguiranno gli interventi degli esperti dell’Ufficio Tributario provinciale e dell’Area Sistemi di categoria di Confartigianato Padova.