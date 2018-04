“L’impresa culturale creativa: comunicazione e fundraising” al San Gaetano

Giovedì 26 aprile dalle 17.30 alle 19 si terrà al Centro Culturale Altinate San Gaetano il secondo incontro organizzato dal Teatro de LiNUTILE, in collaborazione con Progetto Giovani Padova, dedicato al mondo delle imprese culturali e delle maestranze nel mondo dello spettacolo dal vivo.

Il tema affrontato questa settimana sarà “L’impresa culturale creativa: comunicazione e fundraising”: La costante attività di fundraising e comunicazione, il coinvolgimento di privati, fondazioni di erogazione, cittadini e imprese ha trasformato LiNUTILE in una vera e propria impresa culturale, permettendo di raggiungere i propri obiettivi e realizzare la propria mission. Partendo dall’esperienza del Teatro de LiNUTILE, l’incontro vuole essere una finestra su cosa vuol dire essere un fundraiser e un comunicatore oggi nel settore culturale e quali competenze sono necessarie, con uno sguardo sul contesto di riferimento in cui operano oggi in Italia le imprese culturali.

All’incontro parteciperanno Marta Bettuolo e Stefano Eros Macchi, fondatori dell’Associazione Culturale LiNUTILE; Silvia Aufiero, consulente di comunicazione e fundraising e Giuseppe Bettiol ufficio stampa del Teatro de LiNUTILE.

L’ingresso è ibero e gratuito.

info@teatrodelinutile.com

www.teatrodelinutile.com