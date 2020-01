A Padova un incontro formativo gratuito su "impresa sociale e terzo settore"

L’incontro in programma l'1 aprile 2020 a Padova presso Fenice Green Energy Park, può essere seguito anche in streaming in modalità FAD (formazione a distanza).

Il programma

Saluti e presentazioni - Jacopo Fo, Libera Università di Alcatraz (collegamento via Skype)

Il concetto di “Impact Investing” per l’Impresa Sociale - Alessandro Asmundo, Programme and Research Officer del Forum per la Finanza Sostenibile

Conosci le novità della Riforma del Terzo Settore e individua la migliore forma giuridica per la tua organizzazione - Avv. G. Taffari, R&P Legal di Milano

Presentazione 3 Borse di studio per il Master in Impresa Sociale e Terzo Settore: regolamento e modalità di partecipazione - Dott. A. Grigoletto, Direttore Tecnico Fondazione Fenice Onlus

Realizza il tuo Social Business Plan - Prof.ssa G. Baldassare, SDA Bocconi di Milano

Scopri i Fondi Europei per il non-profit - Dott. F. Pulejo, Project Manager Fondazione Fenice Onlus

Moderatore: Dott. A. Grigoletto, Direttore Tecnico Fondazione Fenice Onlus

Organizzatori:

Fondazione Fenice Onlus

Libera Università di Alcatraz

Centro Servizio Volontariato di Padova

In collaborazione con: R&P Legal Studio Legale di Milano, Forum della Finanza Sostenibile di Milano. L’incontro è aperto a tutti gli operatori del mondo non profit e a coloro che volessero affacciarsi a questo settore.

Informazioni e contatti

Web: https://www.fondazionefenice.it/incontro-formativo-gratuito-impresa-sociale-e-terzo-settore/