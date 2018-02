Impronte metropolitane, azione e installazione di Mara Ruzza alla “Cattedrale” ex Macello

In occasione dell’edizione 2018 di M’illumino di Meno, la campagna sul risparmio energetico lanciata da Rai Radio2 e Caterpillar con il motto Con i piedi per Terra, venerdì 23 febbraio alle ore 17alla “Cattedrale” ex Macello in via Cornaro 1 sarà inaugurata con azione performativa l’istallazione site-specific Impronte metropolitane, a cura di Mara Ruzza.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova su proposta dall’associazione culturale ADAMA, con l’obiettivo di sensibilizzare al rispetto dell’ambiente attraverso l’arte.

L’installazione si sviluppa per 40 metri: da due orme organiche non identificate composte di frammenti, reperti di impronte/scritture metropolitane come testimonianza della nostra epoca nella collezione di un museo antropologico del futuro, si muovono tanti passi in argilla cruda e in terracotta, nell’alternanza di vuoto e pieno. Il procedere di passi delinea un cammino da una terra calpestata ad un futuro di maggior responsabilità e consapevolezza, con una finestra sul paesaggio esterno, che i visitatori potranno attraversare, collegando il messaggio artistico alla natura e alla vita reale, parte integrante dell’opera.

L’installazione è realizzata in materiali naturali come argilla, terracotta, e fotografia; è visibile solo nelle ore di luce naturale e non fa uso di illuminazione artificiale.

L’artista sarà presente durante gli orari di apertura.

Informazioni

Ingresso libero

IMPRONTE METROPOLITANE

Azione artistica e installazione site-specific

in adesione a M'illumino di meno- Con i piedi per terra

Caterpillar 2018

Ex Macello Via Cornaro, 1 Padova

23 febbraio inaugurazione dalle ore 17 al tramonto

in esposizione sabato e domenica 24-25 febbraio e 3-4 marzo dalle 9.30 alle 13 e dalle 15 al tramonto.

Assessorato alla Cultura

Servizio Mostre

Tel. 049 8204553

ghiraldinir@cultura.padova.it

Mara Ruzza - www.mararuzza.it