"In my shoes", serata di chiusa del progetto Black & White Veneto ad Abano

Venerdì 2 marzo dalle ore 18 presso l'associazione Khorakhanè di via Brustolon, 3 ad Abano Terme si svolgerà la serata di chiusura del progetto Black and White Veneto, realizzato da Kinocchio Lab in collaborazione con l'Associazione Kinima, con il sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, nell'ambito del progetto Culturalmente, durante la quale verrà presentata la nuova App multimediale “In my shoes” sviluppata in questi mesi.

In My Shoes ricrea in versione digitale l'installazione realizzata, nel 2015, dal collettivo I'M MIND dell'Associazione Khorakhanè, un percorso di apprendimento attivo con il quale il pubblico è stato chiamato ad immedesimarsi nel viaggio e nelle difficoltà di chi, partendo dal proprio paese di origine, si mette alla ricerca di un futuro migliore. Per fare in modo che questo prototipo diventi un'App vera e propria per essere distribuita a livello nazionale, utilizzata nelle scuole e arricchire i futuri eventi di sensibilizzazione e d'informazione, il pubblico, le organizzazioni sociali e culturali sono tutte invitate a partecipare all'evento e a provare nel corso della serata il prototipo. Dopo la presentazione dell'App ci saranno musica, letture e una cena con piatti tipici africani. Intervengono: Marco Fantaquzzi, direttore artistico del progetto artistico Black and White Veneto, Beatrice Damiani, Presidente dell'Associazione Khorakhanè e Irene S. Mercorelli, developer del prototipo “In My Shoes”. Alle 19.00 il test di utilizzo dell’app da parte dei partecipanti con l'accompagnamento musicale di Peace Diouf // afro jazz live music. Dalle 20.30 la cena africana (Gambia) accompagnata da intermezzi letterari che parlano di storie, sapori e profumi dell'Africa, a cura di Chiara Mattucci de ILBookLab. Dopo la cena si prosegue con l'african live music di Djolibè Djembè Family.

Info per la cena africana

Menù:

- Benachin (piatto vegetariano a base di riso e verdure)

- Domoda (stufato di pollo e arachidi) e Cous Cous

- Boaobab juice (bevanda a base di baobab e frutta).

Contributo per la cena euro 12

PRENOTAZIONE consigliata: tel 049 9815190 email: khorakhanet@gmail.com

Dalle 21.30 Djolibé Djembé // african live music

Djolibé Djembè Familly crea sonorità musicali utilizzando strumenti africani tra cui il djembè, kenkeni e dundunba. I loro spettacoli sono caratterizzati da un ricco repertorio di musica che intreccia il canto melodico ai ritmi energici dei tamburi africani.

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/djolibe.djembe

L'evento è organizzato nell'ambito del Welcome Festival che coniuga le tematiche dell’accoglienza dei rifugiati e creatività.

Il progetto

In my shoes | Nei panni di un migrante.

Da installazione a esperienza interattiva

Gallery