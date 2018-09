"In Villa Veritas" degustazioni ed esposizioni a Villa Contarini

Un viaggio che condurrà i visitatori, calice alla mano, attraverso le migliori zone vinicole d’Italia e i terroir d’elezione di Francia, Spagna e Portogallo: vini, distillati, birre e “manifatture alimentari” saranno, con i loro produttori, i protagonisti dell’evento.

Relatori d’eccellenza guideranno nell’approfondimento di famose zone vinicole, conducendo quattro laboratori del gusto: la storia e le tecniche dello Champagne, i molteplici aspetti del Borgogna, le diverse personalità del Porto e le differenze tra i vari Comuni e i relativi Cru del Barolo sono i temi dei workshop di In Villa Veritas 2018. Ad arricchire la manifestazione si aggiungono: Tola Veneta, un percorso gastronomico alla riscoperta dei profumi e dei sapori del nostro territorio, che animerà la pausa pranzo con cinque specialità venete; Smoking Time, un lounge dedicato al “fumo lento”, con una serie di degustazioni guidate di sigari prodotti da famosi tabacchifici del nostro paese.

Il biglietto d’ingresso (23 euro al desk dell’evento, 18 euro se acquistato online entro il 6 ottobre) comprende: l'accesso alla villa, al parco, la degustazione libera ai banchi d'assaggio e il calice. Ingresso gratuito per bambini di età inferiore ai 12 anni.

Programma

Domenica 7 Ottobre

ore 10-19 degustazione ai banchi d’assaggio

ore 11.30 - workshop "Champagne: récoltants et terroirs" Un esclusivo seminario di formazione ed approfondimento sulla storia, tradizione e tecniche del vino più famoso del mondo.

ore 14 - workshop "Viaggio in Borgogna" Un viaggio attraverso il leggendario paesaggio borgognone, esplorandone i molteplici aspetti, la complessità e le contraddizioni.

ore 16.30 - workshop "Le stagioni del Porto". Le diverse personalità del Porto verranno dettagliatamente illustrate, bicchiere alla mano, da Joana Duarte, competente winemaker di Bulas Wines.

Lunedì 8 ottobre

ore 10-18 degustazione ai banchi d’assaggio

ore 12 - workshop "Le grandi vigne del Barolo": Alessandro Masnaghetti, uno tra i migliori esperti di vini di Langa, narrerà le differenze tra i vari Comuni ed i relativi Cru.

In Villa Veritas è l’evento biennale organizzato da Enoteca La mia Cantina, che opera a Padova da più di 35 anni, selezionando con passione e rappresentando in esclusiva più di 60 aziende vinicole italiane e internazionali, oltre a selezionati birrifici e a “produttori di gusto” (conserve, dolci, cioccolato, formaggi, confetture). Tante aziende diverse per tipologia e dimensione, ma tutte accumunate dallo stesso principio di eccellenza e qualità.

Info

049 - 8801330

www.invillaveritas.it

evento@invillaveritas.it

info@lamiacantina.it

Gallery