Inaugurazione dell'area verde dedicata agli amici a quattro zampe in via Fratelli Cervi

Sabato 15 febbraio alle ore 15.30 in via Fratelli Cervi l'assessora all'Ambiente,al Territorio, al Verde e la Consulta di Quartiere 3 est inaugurano un nuovo spazio verde dedicato agli amici a quattro zampe.

Si tratta di un'area di circa 700 metri quadrati attrezzata con tavoli, panchine e fontanella.

«E' un intervento fortemente promosso e sostenuto dalla comunità locale del quartiere e dalla Consulta - commenta l'assessora all'ambiente - E' un'ottima premessa perché l'area venga vissuta intensamente e positivamente da tutti: chi ha un cane, vicinato e per i cani stessi. Queste aree hanno importanza non solo per il benessere degli animali ma anche perché favoriscono la comunicazione fra proprietari e il senso di appartenenza al territorio che diventa prossimità».

Dimostrazione dell’attività dei cani

All'evento partecipa l'Associazione “Professione Cane” - Unità cinofile da soccorso in acqua. La tipologia dell'addestramento necessaria per questa attività darà una dimostrazione esemplare di relazione utile e giocosa fra cane/proprietario. I volontari saranno a disposizione anche per dare indicazioni circa la gestione del proprietario dell'interazione fra cane/altri cani, per gestire la convivenza all'interno di spazi delimitati ma anche in passeggiata

Un'app che segnala la presenza degli amici a quattro zampe

Verrà presentata anche la App UKIDOG gratuita per i cittadini del Comune di Padova nella versione più completa. La App consente di localizzare, tramite smartphone, la presenza di altri cani e quindi di poter orientare la propria passeggiata.

