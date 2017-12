Inaugurazione dell’opera d’arte “Gocce di Note, Suoni di Colori” a Selvazzano

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l’Associazione culturale Fantalica, il patrocinio della Provincia di Padova e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo nell’ambito del Bando Culturalmente organizza domenica 3 dicembre alle ore 16.30 a Palazzo Eugenio Maestri a Selvazzano Dentro l’inaugurazione dell’opera d’arte per la nuova Biblioteca Civica di Selvazzano “Gocce di Note, Suoni di Colori”.

Opera realizzata durante i laboratori di arte, pittura e creatività del progetto Arti Urbane con i bambini e ragazzi di Selvazzano Dentro a cura di Cristina Masiero e Nicoletta Lepore con la collaborazione di Compagnia di danza VIA e il Coro multietnico di Selvazzano For Children.

“La seconda opera d’arte che con questo importante progetto viene installata a Selvazzano Dentro – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Enoch Soranzo – coinvolge i nostri bambini e i nostri ragazzi che in questi mesi si sono adoperati durante i laboratori di arte, pittura e creatività. Il luogo dove quest’opera avrà sede è a me particolarmente caro perché è la nostra Biblioteca che fra qualche giorno compie esattamente un anno”.

“L’arte entra nel magnifico Palazzo Eugenio Maestri – aggiunge l’Assessore alla Cultura della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – “Gocce di note, suoni di colori” rappresenta quanto l’ingegno umano può creare attraverso il riutilizzo delle cose. E’ un percorso artistico che volge particolare attenzione all’ambiente e al rispetto che ciascuno di noi deve avere per il territorio in cui vive. E’ un segno tangibile che rimane all’ingresso della nostra Biblioteca e che per l’inaugurazione coinvolge varie realtà associative della nostra Città”.

Ingresso libero.

INFO E PRENOTAZIONI

Associazione Culturale Fantalica

via Giovanni Gradenigo, 10 - Padova

049.2104096 - 348.3502269

fantalica@fantalica.com - www.fantalica.it