Codiverno sotto le stelle e inaugurazione nuove aule studio.

Sabato 9 giugno alle ore 20.30 "Codiverno sotto le stelle"

Luogo evento: PiazzaGalato 2/A, Vigonza

Cena a base di pesce con intrattenimento

Info prenotazioni 3478246994

Domenica 10 giugno 2018 - Ex Scuole Elementari di via Campolino

In occasione dell’evento “Codiverno sotto le stelle”, l’Assessorato alla Cultura del Comune di Vigonza ha il piacere di invitare tutti i cittadini domenica 10 giugno all’inaugurazione delle nuove Aule Studio gestite da “Città dei Ragazzi” presso le ex Scuole Elementari di via Campolino.

Questo gli eventi: