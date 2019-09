Inaugurazione Blended a Padova

Venerdì 20 xettembre Blended Padova apre ufficialmente i battenti al pubblico con la presentazione del nuovo listinio cocktail e della selezione di liquori e distillati scelti per voi!

Vi aspettiamo pettinati in via del Carmine 2/a nel cuore di Padova dalle 18 fino all'una per un drink, una chiacchiera e moltissime risate.

Info web

https://www.facebook.com/events/994566460885731/