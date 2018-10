Nuova boutique Lacoste a Padova: inaugurazione con aperitivo e musica

Martedì 9 ottobre dalle 18.30 il nuovo punto vendita Lacoste in città inugura in grande stile la nuova boutique con un aperitivo a ritmo di musica.

🐊 Scopri tutti i dettagli del nuovo punto vendita

L'appuntamento è al civico 22 di via Santa Lucia, dove apre i battenti il nuovo negozio del noto brand francese, che nel suo stile ricercato si ispira alle atmosfere di un campo da tennis, sport che ha reso celebre il marchio del coccodrillo. Per l'occasione, chi acquisterà una t-shirt polo avrà in omaggio la personalizzazione.