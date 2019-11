Inaugurazione della Libreria Piccolo Grande Bubo a Padova

Sabato 30 novembre in Galleria Duomo a Padova apre una nuova libreria indipendente per l’infanzia gestita da Federica e Francesca Fornasini, due giovani gemelle padovane, due artigiane della meraviglia con l’obiettivo di educare al visivo trasmettendo l’amore verso i libri.

Familiare, rituale, accogliente, educativa: la libreria Piccolo Grande Bubo offre una gamma di libri che possa soddisfare le esigenze di diverse età: dai libri tattili per bambini di pochi mesi alla narrativa per adolescenti. In particolare propone una selezione nutrita di albi illustrati. Non solo un negozio, ma un vero e proprio punto di incontro e confronto, educativo e culturale.

Federica e Francesca sono due giovani donne tanto simili quanto diverse, legate dal profondo legame gemellare. Il nome della libreria “Piccolo Grande Bubo” è un omaggio all’albo scritto e illustrato da Beatrice Alemagna (ed. Topipittori, 2014) nel quale il piccolo Bubo racconta di come si senta già grande, d’altronde ha quattro grossi dentoni e sa andare in bicicletta! Un titolo che evoca l’idea di crescita, transizione emutamento, tutti aspetti che caratterizzano fortemente l’infanzia.

Piccolo Grande Bubo si rivolge ai bambini di oggi e di un tempo, perché non bisogna mai dimenticare che gli adulti sono stati, a loro volta, bambini. È un luogo intimo, semplice, accogliente e offre una gamma di libri che possa soddisfare le esigenze di diverse età: dai libri tattili per bambini di pochi mesi alla narrativa per adolescenti.

In particolare, Piccolo Grande Bubo propone una selezione nutrita di albi illustrati: sull’empatia, sulle emozioni e sulle esperienze. «Alcuni albi tratteranno tematiche complesse o delicate, altri ci sono piaciuti per l’armonia o per l’atmosfera – spiegano Federica e Francesca – Vogliamo fornire un aiuto a chi non è esperto, a chi si affida ciecamente a libri dalla comprensione immediata. Il nostro compito è anche quello di educare al visivo. L’obiettivo è quello di costruire un rapporto diretto e concreto, di fiducia. Senza insegnare, ma trasmettendo l’amore verso i libri e cercando di aiutare i bambini a crescere».

Federica, fervida lettrice e libraia per vocazione, ha seguito un iter formativo in ambito editoriale partecipando a Librai Incorso, approfondendo poi le proprie conoscenze nel campo dell’editoria infantile presso l’Accademia Drosselmeier per librai di Bologna. Ha esercitato un lungo apprendistato, lavorando presso le librerie Lester e Bob di Cittadella, Arcadia di Rovereto e Zabarella di Padova, maturando l’esperienza necessaria per decidere di intraprendere la propria carriera imprenditoriale, facendosi accompagnare in questa avventura dalla gemella Francesca.

Francesca, lettrice e appassionata scrittrice, è laureata presso la facoltà di lettere all’Università di Padova. Dotata di indole creativa è fotografa e ha esperienza di art director, collaborando con magazine on-line. Si occuperà delle attività didattico-laboratoriali.

Informazioni e contatti

Galleria Duomo, 10 – Padova

Orari: dal martedì al sabato 9.30-12.30 / 15.30-19.30. Lunedì 15.30 / 19.30. Domenica chiuso.

E-mail: libreriapiccolograndebubo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/pg/libreriapiccolograndebubo

Instagram: https://www.instagram.com/libreriapiccolograndebubo/