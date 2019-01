Inaugurazione della nuova mensa alla scuola primaria Falcone e Borsellino a Cadoneghe

Arriva la nuova mensa alla scuola primaria Falcone e Borsellino di Cadoneghe, con scelte costruttive e cromatiche in linea con l’ambiente interno ed esterno e funzionali ai bisogni dei più piccoli.

Si è infatti concluso il cantiere per la costruzione del nuovo servizio dopo…(se si intende la durata del cantiere è di 200 giorni

La mensa fornisce ogni giorno 130 pasti per 125 bambini e 5 insegnanti.

La nuova costruzione potrà ospitare tutti i bambini in un unico turno, migliorando notevolmente la qualità dello spazio dedicato alla ristorazione ed anche il funzionamento del servizio.

Dal punto di vista architettonico e di suddivisione degli spazi, a nuova mensa è stata realizzata seguendo e rispettando le caratteristiche tipologiche dell’edificio scolastico.

Il locale si apre a sud verso il giardino con una parete completamente vetrata, privilegiando in questo modo anche il contatto visivo con la natura.

Natura ed esterno che si ritrovano anche all’interno del locale, con la parete di fondo dipinta con variazioni cromatiche verdi.

Tutti i colori e gli arredi della nuova mensa sono infatti stati scelti in funzione dello spazio dedicato ai bambini e alla destinazione d’uso del locale. Quindi colori neutri per la grande superficie del pavimento e dei tavoli, e sfumature verdi appunto per la parete di fondo.

Per le sedute sono state privilegiate forme avvolgenti e scelte cromatiche con i colori iconici del paesaggio per legare l’interno al contesto esterno attraverso le grandi aperture sul giardino, creando un senso di continuità.

Anche i locali di servizio alla mensa sono stati studiati cromaticamente, per rendere il luogo di lavoro piacevole agli operatori.

Non manca l’attenzione al risparmio energetico e all’ambiente, dato che sulla copertura è stato installato un impianto fotovoltaico che consentirà di ridurre i consumi di energia e al tempo stesso le emissioni di CO2.

L’intervento complessivo ha interessato anche la parte scolastica dove sono stati eseguiti interventi per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di 603.896 con un contributo regionale di 16.746,25 euro.

“Siamo felici di poter consegnare alla cittadinanza e alle famiglie dei locali nuovi e accoglienti dove far pranzare i bambini alla Falcone e Borsellino – commenta il sindaco Michele Schiavo – soprattutto in un momento in cui è salita agli onori delle cronache proprio questa scuola per un fatto singolo e sul quale sono stati fatti tutti gli approfondimenti del caso.

Per fortuna tutto era in regola e anzi questo spiacevole evento ha portato ancora di più l’attenzione sulla qualità del cibo e del servizio offerto ai piccoli alunni, che vanno a sommarsi oggi al valore anche dei nuovi locali, che Cadoneghe aspettava da tempo.”

“ Oggi ancor di più la scuola deve essere un luogo ospitale e “di casa” - conclude l’assessore alle politiche scolastiche Paola Venturato – e la consegna della nuova mensa della Falcone Borsellino vuole rispondere proprio a questa esigenza. Mensa che oggi non ha ancora un nome ma per una scelta precisa. Ossia quella di responsabilizzare i fruitori della stessa, ossia i bambini e di far scegliere loro il nome di quella che sarà la loro mensa, in accordo con le insegnanti. Proprio perché vogliamo che quella sia la loro scuola e la loro mensa, dove passare in maniera spensierata e piacevole anche il momento del pranzo.”

L’inaugurazione della nuova mensa è prevista per sabato 26 gennaio alle ore 10 presso i locali della scuola

A tutti i presenti sarà regalata alla fine della mattinata una foto dei giudici Falcone e Borsellino ai quali l’istituto è dedicato perché “ricordare è una strada per capire”, un modo dunque per tenere viva la memoria di un sacrificio e di una battaglia per la verità e la giustizia.

