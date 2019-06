Inaugurazione della mostra “In Treatment” ad Abano Terme

"In Treatment”

Terapie d'arte contemporanea per gli alberghi delle Terme Euganee

Alessio Ballerini

Elena Candeo

Daniela Di Maro

Giacomo Gerboni

Simona Sala

Giorgia Severi

Marco Maria Zanin

a cura di Giovanna Maroccolo

Complesso degli hotel di Abano e Montegrotto: Hotel Terme all’Alba, Hotel Smeraldo, Hotel Dolomiti, Hotel Gran Torino, Hotel Belvedere, Hotel Eliseo, Hotel Commodore.

Inaugurazione: mercoledì, 26 giugno

Presentazione ore 16, presso Hotel Terme All’Alba, Via Valerio Flacco 32, Abano

Visita libera alla mostra ore 17.30

Aperitivo conclusivo ore 19.30 presso Hotel Commodore, Via S. Pio X 2, Montegrotto

_____

La mostra si inserisce nell’attività di ricerca del Dipartimento di Management - Università Ca' Foscari Venezia che da anni esplora le connessioni tra arte e impresa con il progetto di lungo termine “Art & Business”.

“In Treatment” è manifestazione paradigmatica di questo approccio, declinato qui nel settore del turismo grazie al progetto MACC finanziato dal POR-FSE della Regione del Veneto come azione di sistema per l’innovazione dell’offerta turistica regionale.

Le aziende in questo caso sono sette alberghi delle Terme Euganee nei quali la scelta curatoriale e il lavoro artistico si sono concentrati su di un particolare processo produttivo - il trattamento - e sulla materia che lo rende possibile e distintivo - il fango -.

I sette artisti in residenza filtrano materia e processo attraverso le loro poetiche mobilitando i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. Il loro sguardo penetra e seziona la terapia del fango ma al tempo stesso si fa simbolica terapia nei confronti del contesto produttivo che li ospita. Ad essere “in treatment”, non sono più solo gli ospiti, ma l’azienda alberghiera stessa che viene invitata ad un percorso simil-terapeutico di analisi e riflessione su stessa, su ciò che la rende distintiva, sul come si rappresenta ma anche su quello che tende a non mostrare: il fango, appunto, e in particolare il processo produttivo che lo converte in trattamento terapeutico.

Le opere degli artisti che sono stati in residenza nei sette alberghi ridanno luce e visibilità nuove ad uno straordinario vantaggio competitivo del turismo termale e lo collocano nella mappa percettiva di nuovi target. L’intervento e la presenza dell’arte contemporanea suggeriscono un possibile ri-posizionamento dell’ospitalità alberghiera termale e parla ad un pubblico che sceglie le proprie destinazioni anche sulla base dello stimolo estetico ed intellettuale che offrono. Anche per questo la mostra, con il processo che l’ha preceduta, si configurano come prodotto turistico innovativo elaborato da “Fondazione Università Ca Foscari con il progetto “MACC - Manifattura Commercio e Cultura. Trasformare l’autenticitа del territorio veneto in esperienza turistica” grazie al contributo POR FSE 2014-2020 della Regione del Veneto, in collaborazione con il Consorzio Aquaehotels di Abano Terme ed il patrocinio dei comuni di Abano e Montegrotto.

Sponsorship tecnica STYLPLEX SNC

_____

