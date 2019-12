Inaugurazione della nuova pasticceria e caffetteria “Dolce stella” a Casalserugo

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/821894661634618/

Grande inaugurazione della nuova

pasticceria & caffetteria di Casalserugo (PD)

Vi aspettiamo per un brindisi e tante delizie!

Quando

Appuntamento sabato 14 dicembre dalle 14.30

🍪🍩🍰🧁🍫🍬🍭🍮🍯☕🍷🍾🍹🥂🍸🥃

Noi di pasticceria e caffetteria dolce stella realizziamo con professionalità e passione dolci personalizzati, dolci classici, pasticcini, pastine, biscotti e tutto il mondo legato ai dolci e alla colazione.

Potrete trovare inoltre specialità dolciarie dal mondo e dall'italia, torte salate, pizzette per rinfreschi, salatini, grissini e finger food.

Dove

Davanti alla chiesa di Casalserugo in centro in Via Umberto I, 86.

Info web

www.pasticceriadolcestella.it